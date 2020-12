Vor der Weihnachtstanne versammelte Paola Maria (27) jetzt ihre Familie für ein erstes gemeinsames Foto! Die YouTuberin und ihr Ehemann Sascha Koslowski (34) wurden Anfang November zum zweiten Mal Eltern: Der einjährige Leonardo wurde der große Bruder des kleinen Alessandro. Ihr privates Glück genossen die beiden Netz-Stars bislang in vollen Zügen, auf ein gemeinsames Bild mit Sohnemann Nummer zwei mussten ihre Follower aber noch warten – bis jetzt: Zu Weihnachten posierte jetzt die ganze Rasselbande in abgestimmten Outfits!

"Unser erstes Weihnachten zu viert", schrieb die 27-Jährige zu dem Schnappschuss auf Instagram, auf dem die kleine Familie im heimischen Wohnzimmer posiert. Sogar einer ihrer beiden Hunde, der Pomeranian Briochi, hat es aufs Bild geschafft. Alessandro schien sein erstes Fest der Liebe aber wohl ziemlich zu erschöpfen – in den Armen seines Papas konnte er seine Augen anscheinend nicht länger offen halten. Leo hingegen blickte neugierig vom Arm seiner Mama aus neugierig in Richtung Kamera.

In dem winterlich geschmückten Haus von Paola und Sascha wäre wohl noch locker Platz für ein weiteres Baby – doch in den kommenden Jahren dürfte es dazu wohl eher nicht kommen: "Ich bin überglücklich mit meinen Jungs", antwortete die gebürtige Italienerin im Dezember auf die Frage eines Followers, ob sie sich noch ein drittes Kind wünscht in ihrer Instagram-Story.

Instagram / paola Paola Maria im Dezember 2020

Instagram / paola Paola Maria mit ihrem Sohn Alessandro, Dezember 2020

Instagram / paola Paola Maria und ihr ältester Sohn Leonardo

