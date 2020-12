Beim ersten eigenen Enkelchen zeigt sich der knallharte Terminator von seiner sanften Seite! Im August dieses Jahres kam die erste Tochter von Katherine Schwarzenegger (31) und ihrem Mann Chris Pratt (41) zur Welt. Die kleine Lyla Maria ist seitdem der ganze Stolz – und zwar nicht nur des Paares, sondern der ganzen Familie Schwarzenegger! Die frischgebackene Mama erzählte nun in einem Interview, wie sehr ihr Vater Arnold Schwarzenegger (73) und dessen geschiedene Ehefrau Maria Shriver (65) es genießen, endlich Großeltern zu sein!

"Sie lieben es einfach, Oma und Opa zu sein! Es ist so eine tolle und coole Rolle für die beiden, die sie jetzt für sich entdecken. Und auch für mich als Tochter ist es schön, ihnen dabei zuzusehen", verriet Katherine gegenüber Us Weekly. Der ehemalige Bodybuilder ist zwar schon seit Langem fünffacher Vater, Baby Lyla ist aber sein erstes Enkelkind. Und die wird auch von ihren Onkeln und Tanten umsorgt: "Es freuen sich alle über ihre neuen Rollen – ich bin so dankbar", fügte Katherine im Hinblick auf ihre Geschwister Joseph Baena (23), Patrick, Christopher und Christina Schwarzenegger (29) hinzu.

So groß die Freude über den Nachwuchs auch ist, Katherine hat noch ein paar Probleme mit ihrer Mutterrolle. Im Instagram-Livestream mit Nikki Bella (37) fragte sich die Autorin erst kürzlich: "Wie kann man schlafen, wenn das Baby schläft? Und wie bekommt man dann über den Tag alles erledigt, was man schaffen will?" Glücklicherweise kann die 31-Jährige auf die Unterstützung ihres Partners zählen und der hat immerhin schon Erfahrung: Mit seiner Ex-Frau Anna Faris (44) hat er den achtjährigen Sohn Jack.

Instagram / patrickschwarzenegger Arnold Schwarzenegger mit seiner Familie im Jahr 2020

MEGA Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt im April 2019

Getty Images Katherine Schwarzenegger, Autorin

