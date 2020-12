Brooklyn Beckham (21) und Nicola Peltz (25) können einfach nicht ohneeinander! Vor wenigen Monaten gab das Liebespaar seine Verlobung bekannt. Um ihren zukünftigen Bund fürs Leben zu schließen, sollen sie sogar einen Ehevertrag unterzeichnet haben. Doch abgesehen von der Vereinbarung über ihre Finanzen geht es zwischen den Turteltauben meistens sehr romantisch zu – denn offenbar halten es die beiden keine Sekunde voneinander getrennt aus. Wenn Brooklyn und Nicola nicht beieinander sind, nutzen sie scheinbar sogar Facetime, um gemeinsam einschlafen zu können!

Dieses süße Beziehungsdetail verriet Nicola jetzt in ihrer Instagram-Story. Dazu teilte sie einen Screenshot, auf dem zu sehen war, dass sie und Brooklyn ganze zwölf Stunden miteinander per Videochat telefoniert hatten. "Wir schlafen jede Nacht am Telefon zusammen ein", gab das Model in dem Zusammenhang preis. Außerdem wurde eine weitere niedliche Info enthüllt: Der 21-Jährige ist in dem Handy seiner Partnerin als "Brooklyn, mein Baby" abgespeichert!

Über die Weihnachtstage werden Brooklyn und Nicolas ihre Facetime-Lösung wohl ziemlich ausgiebig nutzen: Während der Fotograf die Feierlichkeiten bei seiner Familie in Großbritannien verbringen wird, werde sie selbst in ihre Heimat in den Vereinigten Staaten zu ihren Lieben reisen, berichtete die Blondine weiterhin. Doch die beiden werden nicht lange getrennt sein, erzählte Nicola ihren Followern abschließend im Netz.

Anzeige

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham und Nicola Peltz, November 2020

Anzeige

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham, Dezember 2020

Anzeige

Getty Images Nicola Peltz in New York im November 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de