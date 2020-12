Wie niedlich ist das denn? Schauspielerin Kate Hudson (41) ist vor allem aus romantischen Komödien wie "Bride Wars – Beste Feindinnen" oder "Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen" bekannt. Die 41-Jährige präsentiert sich aber nicht nur in den Filmen von ihrer charmanten Seite, sondern auch auf ihren Social-Media-Kanälen. Ihre Follower lässt sie dabei auch regelmäßig an ihrem Familienleben teilhaben – so auch jetzt während der Weihnachtszeit!

Auf Instagram teilte der Hollywoodstar am vergangenen Dienstag einen süßen Mutter-Tochter-Schnappschuss mit ihrem jüngsten Nachwuchs. Rani Rose Hudson Fujikawa, die mittlerweile zwei Jahre alt ist, wird auf dem Bild von ihrer Mutter in einem Tuch eingewickelt auf dem Rücken getragen. "Abendspaziergang, wir genießen unsere weihnachtliche Nachbarschaft", schrieb Kate zu ihrem Post im Netz, auf dem das kleine Mädchen sowie wie sie selbst sichtlich zufrieden in die Kamera lächeln.

Bei ihren mehr als zwölf Millionen Followern scheint das Foto des Duos gut anzukommen: "Du siehst aus wie 17, so natürlich schön" oder "Wie süß deine Kleine ist. Sie ist wunderschön", lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare unter dem Social-Media-Beitrag der hübschen Blondine.

Getty Images Kate Hudson, Schauspielerin

Instagram / katehudson Rani Rose Hudson Fujikawa im November 2020

Instagram / katehudson Kate Hudson und ihre Tochter Rani im Mai 2020

