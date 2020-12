Kate Hudson (41) genießt ihr Familienglück! Nachdem sie 2004 ihren Sohn Ryder (16) zur Welt gebracht hatte, den sie mit Rockstar Chris Robinson hat, hatte sie 2011 einen zweiten Sohn Bingham (9) bekommen – dessen Vater ist der Muse-Sänger und damalige Partner der Schauspielerin, Matthew Bellamy (42). Im Oktober 2018 wurde es dann noch voller im Hause Hudson, als Kate und ihr derzeitiger Freund Danny Fujikawa Eltern der kleinen Rani Rose wurden. Die heute Zweijährige macht das Glück der Blondine perfekt, wie sie mit einem süßen Throwback-Schnappschuss beweist!

Mit diesem Instagram-Post erinnert die "Bride Wars – Beste Feindinnen"-Darstellerin nun an die Vorweihnachtszeit 2019. "Vor einem Jahr", schreibt sie zu dem Bild, auf dem sie gemeinsam mit Danny und ihrer Tochter vor einem festlich dekorierten Hauseingang posiert. Während ihr Liebster ihr zärtlich einen Kuss auf die Lippen drückt, hält Kate die kleine Rani behutsam im Arm.

An dem süßen Anblick können sich Kates Fans kaum sattsehen und kommentieren den Netz-Beitrag begeistert: "Die großartigste Familie aller Zeiten!", schwärmt ein Follower – und auch ein anderer findet nur lobende Worte: "Oh wie süß und so festlich!"

Getty Images Danny Fujikawa und Kate Hudson

Getty Images Kate Hudson, Schauspielerin

Getty Images Kate Hudson im Dezember 2019

