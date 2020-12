Julian Evangelos (28) setzt sich für seine Stephanie (26) ein! Das Paar lernte sich vor drei Jahren bei Love Island kennen und geht seitdem gemeinsam durchs Leben. Trotz ihres Liebesglücks werden die beiden wohl nie eine Familie gründen. Denn während Julian durchaus einen Kinderwunsch hat, möchte Stephi definitiv kein Baby. Viele Fans können nicht nachvollziehen, warum der Reality-TV-Star trotzdem bei seiner Partnerin bleibt. Weil sie Julian ständig zur Trennung raten, platzte ihm jetzt der Kragen!

Bei einem Q&A auf Instagram fragte ein User den 28-Jährigen: "Willst du nun Kinder oder nicht?" Der Ton der Frage gefiel Julian offensichtlich so gar nicht und er machte den taktlosen Usern eine klare Ansage: "Bitte hört auf, Stephi dafür zu kritisieren, dass sie keine Kinder will! Das ist absurd, das ist ihr Leben, das ist unser Leben." Täglich müsse er sich Nachrichten anhören wie "Du bist so ein toller Typ, trenn dich von dieser Frau. Sie wird dich nicht glücklich machen", ärgerte er sich.

Der Bartträger machte jedoch unmissverständlich klar, wenn, dann nur mit Stephi Kinder zu wollen – dafür sei jetzt aber ohnehin nicht der richtige Zeitpunkt. "Ich bin 28, gefühlt bin ich aber noch wie ein kleiner Junge. Es würde nicht in mein Leben passen und auch nicht in Stephis", erklärte der ehemalige Temptation Island V.I.P.-Teilnehmer.

Instagram / julian.evangelos Stephanie Schmitz und Julian Evangelos, TV-Stars

Instagram / julian.evangelos Julian Evangelos

Instagram / julian.evangelos Julian Evangelos und Stephanie Schmitz, Weihnachten 2020

