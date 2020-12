Katie Price (42) kurbelt jetzt die Karriere von ihrem Sohn Harvey (18) an. Das ehemalige Model ist seit Jahren ein fester Bestandteil des öffentlichen Lebens und ist seitdem unter anderem als TV-Gesicht und Influencerin erfolgreich. Ihre fünf Kids stehen durch sie ebenfalls im Rampenlicht – und ihren ältesten Sohn pusht sie nun ein Stück weiter: Sie möchte ihm ermöglichen, seine eigene Modelinie auf den Markt zu bringen.

In einem neuen YouTube-Video quatscht Katie mit Ben Pearson, dem Gründer der Firma Big Clothing 4 U. "[Harvey] verdient es wie jeder andere auch, eine Chance im Leben zu bekommen. Ich möchte, dass er eine Kollektion rausbringt", erklärt sie dem Unternehmer. Sie möchte ihr Kind dabei unterstützen, ihm aber ansonsten selbst die Verantwortung für dieses Projekt geben, betont sie. "Ich will, dass ihr zusammenkommt, auch längerfristig, sodass Harvey ein eigenes Einkommen hat", sind die Vorstellungen der Britin.

Wie genau die Zusammenarbeit zwischen Ben und Harvey aussehen soll, ist noch nicht klar. Der Teenager leidet seit seiner Geburt an körperlichen Beeinträchtigungen. Er ist unter anderem teilweise blind und leidet an dem Prader-Willi-Syndrom. Der genetische Defekt hat zur Folge, dass der 18-Jährige einen unstillbaren Hunger hat, was Grund für sein Übergewicht ist.

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price und Harvey Price

Anzeige

Instagram / katieprice Harvey Price

Anzeige

Instagram / katieprice Harvey Price mit seiner Mutter Katie Price im November 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de