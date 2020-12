Laura Morante (30) hätte nicht gedacht, dass sie noch einmal mit Mike Heiter (28) zusammenkommt – wegen Elena Miras (28)! Vor wenigen Tagen machten die Reality-TV-Stars ihre Beziehung offiziell. Dabei handelt es sich nun schon um ihr fünftes Liebes-Comeback! Zuvor hatte bei ihnen jedoch rund vier Jahre Funkstille geherrscht. Hauptgrund dafür war Mikes Beziehung zu Elena, aus der ja sogar eine gemeinsame Tochter hervorging. Jetzt enthüllte Laura: Sie hatte in der Zwischenzeit zwar noch Interesse an Mike, hätte aber nicht damit gerechnet, dass er sich jemals von Elena trennen würde!

Gegenüber Promiflash schilderte die ehemalige Are You the One?-Kandidatin: "Als wir uns damals getrennt haben, konnten meine Eltern es gar nicht nachvollziehen, weil wir ja so ein schönes Paar sind. Aber als Mike dann mit seiner Ex war, war das Kapitel eigentlich geschlossen." Genauso empfand es auch Laura: "Ich persönlich hätte es auch niemals gedacht – generell, dass der Mike sich trennt." Doch obwohl sie sich keine Chancen mehr bei ihm ausgerechnet hatte, sei er "immer interessant" für sie gewesen.

Im Endeffekt sollte zwischen Laura und Mike dann direkt der Funke überspringen, als sie sich zum ersten Mal wiedersahen: "Die Schmetterlinge im Bauch waren schon da, als er die Treppe hochkam", ließ sie den schicksalhaften Moment Revue passieren.

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Laura Morante

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras mit ihrer Tochter Aylen

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Laura Morante und Mike Heiter

Anzeige

Wie war es bei euch: Hättet ihr gedacht, dass Mike sich von Elena trennen würde? Nein, niemals! Wegen ihrer Tochter Aylen... Ich habe es nicht ausgeschlossen! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de