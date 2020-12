Seit knapp zwei Monaten ist Pietro Lombardi (28) ganz offiziell wieder Single – hat er die vergangenen Wochen schon fürs Dating genutzt? Eigentlich sollte ja Laura Maria Rypa die Eine nach der Trennung von Sarah Lombardi (28) sein. Bei der Influencerin sei sich der DSDS-Sieger sogar derart sicher gewesen, dass er ihre Beziehung öffentlich gemacht hatte. Das Glück sollte aber leider nicht von Dauer sein. Im Oktober gaben Pie und Laura nach wenigen Wochen ihre Trennung bekannt. Ob der 28-Jährige jetzt wieder mitten in der Partnersuche steckt, verriet er im Netz!

In einer Frage-Antwort-Runde durften Pietros Fans den Bühnenstar in seiner Instagram-Story mit Fragen bombardieren. Einige davon zielten dabei auch auf seinen Beziehungsstatus ab. Ein Follower wollte seine Frage ehrlich beantwortet haben, ob er ein Date nach der Trennung gehabt habe. "Ganz ehrlich? Nein, also ich hatte keine Dates oder Treffen mit Frauen. Warum denn auch? Bin ja kein Wanderpokal, der heute bei der Frau ist und morgen bei der Frau. Nicht meine Art", lautete die offene Antwort des "Kämpferherz"-Interpreten.

Ähnlich sieht das wohl auch seine Verflossene – denn sie sei noch gar nicht richtig bereit für etwas Neues, wie sie ebenfalls bei einer Fragerunde auf Instagram preisgab. Die vergangenen Ereignisse seien noch nicht gänzlich verdaut, auch wenn sie mit dem Chartstürmer im Guten auseinandergegangen sei. "Pie und ich haben noch ein echt gutes Verhältnis, wir stehen noch in Kontakt", erzählte sie vor wenigen Wochen auf Social Media.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seiner Ex-Freundin Laura, Oktober 2020

ActionPress Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

