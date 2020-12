Mike Heiters (28) Fans unterstützen ihn in allen Lebenslagen! Mitte Dezember hatte sich der einstige Love Island-Kandidat mit einer süßen Nachricht an die Öffentlichkeit gewandt: Er hatte seine neue Beziehung zu seiner Jugendliebe Laura Morante (30) publik gemacht – und das nur wenige Monate nach der Trennung von Elena Miras (28). Doch der Großteil der Community steht hinter dem verliebten Paar – und von diesen Reaktionen sind Mike und Laura so richtig überwältigt!

"Ich hatte sehr viel Respekt davor, [die Beziehung] öffentlich zu machen, weil man es nicht jedem recht machen kann", sprach Laura im Promiflash-Interview über ihre anfänglichen Zweifel. Die Ängste der Ex-Are You The One?-Beauty haben sich allerdings offenbar zum Großteil nicht bewahrheitet – im Gegenteil. "Deswegen bin ich so krass positiv überrascht, dass wir so viel Liebe bekommen", schwärmte die 30-Jährige und betonte: "Wir bekommen so viel positives Feedback und werden als Paar einfach so hart gefeiert."

Und auch Mike brachte seine große Freude zum Ausdruck – er fasste seine Gefühle in Worte: "Wir sind auf jeden Fall begeistert davon, dass uns so viele unterstützen und feiern." Der Ex-"Love Island"-Boy könne sich auch vorstellen, woran das liegt. "Das ist halt auch die Story dahinter, dass wir uns schon so lange kennen", vermutete er.

