David Harbour (45) gibt zuckersüße Einblicke in sein Eheleben. Der Stranger Things-Star ist seit September mit Lily Allen (35) verheiratet, nachdem sie sich bereits seit einem Jahr als Couple gezeigt hatten. Das Paar verzichtete allerdings auf eine pompöse Hochzeit und ließ sich in Las Vegas von einem Elvis-Imitator trauen. Nach drei Monaten Ehe zieht David nun ein erstes Fazit – und kommt dabei kaum aus dem Schwärmen wieder raus!

"Ich habe eine wunderschöne, unglaubliche Frau geheiratet, die ich liebe", plaudert er ganz offen im Interview mit People aus. Er habe noch nie in seinem Leben einen so liebevollen Menschen kennengelernt, der sich so sehr um seine Liebsten kümmere – und genau das schätze er so sehr an der britischen Sängerin. "Sie ist so ein gütiger Mensch und das liebe ich an ihr", gibt der Schauspieler weitere Einblicke.

Den Großteil ihrer noch jungen Ehe konnten die Stars allerdings nicht miteinander verbringen. Da Lily in London lebt und David Übersee in New York, hatten sie sich nach der Trauung erst drei Tage sehen können. Erst Ende Oktober konnten sie sich endlich wieder in die Arme schließen, als die 35-Jährige zu ihrem Liebsten in die US-Metropole reiste.

Instagram / lilyallen David Harbour und Lily Allen nach ihrer Hochzeit, September 2020

ActionPress/Backgrid Lily Allen und David Harbour

LRNYC / MEGA Lily Allen und David Harbour in New York City

