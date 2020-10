Knutsch-Happyend bei Lily Allen (35) und David Harbour (45)! Anfang September gaben sich die Sängerin und der Stranger Things-Darsteller in Las Vegas das Jawort. Wer aber glaubt, dass die beiden danach ihre Flitterwochen genossen, irrt. Die "Smile"-Interpretin verriet, ihren frisch angetrauten Ehemann seit der Hochzeit erst drei Tage gesehen zu haben. Doch nun trafen die Eheleute sich endlich wieder und trotzten dem schlechten Wetter in New York mit dem ein oder anderen Schmatzer.

Während Lily mit ihren beiden Kindern in London lebt, wohnt David in New York. Jetzt trieb die Sehnsucht aber auch die 35-Jährige zum Big Apple. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen, wie das Paar sich an einem Hauseingang Schutz vor dem Regen suchte. Während sie sich miteinander unterhielten, schlürften beide einen Kaffee, Lily ließ sich außerdem eine Zigarette schmecken. Noch schmackhafter war aber mit Sicherheit Davids Schmatzer, den der 45-Jährige seiner Frau zum Abschied auf den Mund drückte.

Aufgrund ihrer entfernten Wohnorte überrascht auch die Kennenlerngeschichte der beiden Stars nicht. Lily und David trafen sich nicht etwa auf einem Event – sie lernten sich über die Dating-App Raya kennen. Das erste Date fand dann in einem Londoner Restaurant statt. "Ich erinnere mich, dass ich ihn ansah und an Leonardo DiCaprio in 'Titanic' denken musste, wenn sie ihn unter der Uhr trifft", beschrieb die Musikerin das Treffen gegenüber The Sunday Times.

Instagram / lilyallen David Harbour und Lily Allen nach ihrer Hochzeit, September 2020

Getty Images Lily Allen und David Harbour bei den Screen Actors Guild Awards 2020

Instagram / lilyallen Lily Allen, Ethel, Marnie und David Harbour im August 2020

