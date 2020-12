Sie weiß, wie sie ihre Fans begeistern kann! Seitdem bekannt ist, dass Anna Heiser (30) und ihr Mann Gerald Nachwuchs erwarten, hält die Bauer sucht Frau-Bekanntheit ihre Community nur zu gern mit regelmäßigen Updates auf dem neuesten Stand. Natürlich dürfen auch Babybauchbilder nicht fehlen – erst vor Kurzem teilte die werdende Mama einen sexy Schnappschuss, auf dem sie ihren Bauch in ein enges Glitzerkleid hüllte. Da die Follower von solchen Aufnahmen offenbar nicht genug bekommen, sorgt Anna nun für Nachschub!

Pünktlich zu den Feiertagen schickt die Schwangere den Usern auf Instagram weihnachtliche Grüße. Während sie zunächst ein verturteltes Bild mit ihrem Gatten vor dem Tannenbaum veröffentlicht, postet sie kurz darauf eine Einzelaufnahme von sich. Auf dem Foto liegt sie gemütlich auf dem Sofa und gibt den Blick auf ihren kugelrunden Babybauch preis, der sich mittlerweile hervorragend als Ablage für Kekse und Co. eignet. "Na, sind eure Bäuche nach Weihnachten auch so rund wie meiner", scherzt Anna im Kommentar und trifft damit offenbar total den Humor ihrer Fans.

Über Weihnachten scheinen die werdenden Eltern etwas zur Ruhe zu kommen – zum Glück, denn vor allem Anna zerbricht sich in den vergangenen Wochen den Kopf. Da ihr Sohnemann in Steißlage liegt, kann es sein, dass der Kleine per Kaiserschnitt geholt werden muss. "Wenn sich bis zum nächsten Ultraschall nichts ändert, wird es ein Kaiserschnitt. Ich wollte das eigentlich vermeiden", erklärte die 30-Jährige kürzlich.

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser im Dezember 2020

Instagram / anna_m._heiser Anna und Gerald Heiser im November 2020

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser in Namibia im Dezember 2020

