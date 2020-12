2018 kam Kylie Jenners (23) erstes Kind Stormi (2) auf die Welt. Seitdem ist die heute Zweijährige der ganze Stolz des Keeping up with the Kardashians-Stars. Immer wieder teilt die Reality-Bekanntheit süße Schnappschüsse mit ihrem Nachwuchs und begeistert damit ihre Fans. Nun folgte sie, wie viele andere Promis auch, dem aktuellen Social-Media-Trend, bei dem sich die Follower Bilder zu bestimmten Themen von ihrem Idol wünschen konnten. In diesem Zusammenhang postete Kylie eine nie veröffentlichte Aufnahme von Stormi.

Nachdem ein Fan sie nach einem bisher ungesehenen Babyfoto von Stormi gefragt hatte, teilte die Beauty in ihrer Instagram-Story ein zuckersüßes Bild von ihrer Tochter. Zu dem Schnappschuss, auf dem ihr kleiner Spross in einem weißen Strampler friedlich schläft, schrieb sie: "Eine Woche alt." Kurz darauf veröffentlichte sie außerdem auf Wunsch ihrer Community ein gemeinsames Bild von ihrem Töchterchen und dessen Papa Travis Scott (29). Auf der niedlichen Aufnahme hält der Rapper die Zweijährige auf dem Arm und kuschelt mit ihr.

Offenbar schwelgt die TV-Schönheit aktuell häufiger in Erinnerung an alte Zeiten. Zumindest teilte Kylie erst kürzlich ein Foto mit ihrer Tochter und erklärte emotional: "Mein Baby wird bald drei Jahre alt und Mami ist damit nicht einverstanden." Kein Wunder, dass sich die Make-up-Mogulin nur zu gern die ersten Bilder ihres Kindes anschaut.

Instagram / kyliejenner Kylies Tochter Stormi eine Woche nach der Geburt

Instagram / kyliejenner Travis Scott und seine Tochter Stormi

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Stormi Webster im Dezember 2020

