Hailie Jade (25) feiert Geburtstag! Die US-Amerikanerin wurde durch ihre Promi-Verwandtschaft berühmt: Sie ist die Tochter von Megastar Eminem (48)! Sie stammt aus der Ehe des Rappers mit seiner Ex-Frau Kimberly Anne Scott. Das Paar trennte sich nach einer turbulenten Beziehung 2006 endgültig. Ihre gemeinsame Tochter ist mittlerweile ganz schön groß geworden. Tatsächlich feiert die Beauty jetzt bereits ihren 25. Geburtstag!

Diesen besonderen Tag zelebriert Hailie mit einem neuen Foto auf Instagram. "Am 25. Dezember 25 geworden", schreibt sie zu der Aufnahme. "Ich fühle mich so gesegnet und glücklich, hier an diesem Punkt in meinem Leben zu sein." Ihre Follower sind von dem neuen Bild begeistert und pflastern die Kommentarspalte mit etlichen Glückwünschen und Komplimenten.

Hailie hatte sich eine ganze Weile aus den sozialen Medien zurückgezogen. Erst Anfang Dezember hatte sie sich nach sechs Monaten Funkstille wieder bei ihren Fans gemeldet. "Kann hier jeder mit der Erklärung '2020' umgehen?", waren ihre ersten Worte im Netz nach dieser langen Zeit. Ihre Follower nahmen ihr die Auszeit alles andere als übel – und freuten sich einfach nur über die Social-Media-Rückkehr der Promi-Tochter.

Instagram / hailiejade Hailie Jade, November 2020

Getty Images Eminem, Musiker

Instagram / hailiejade Hailie Jade, März 2020

