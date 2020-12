Hier weiß man ja gar nicht, wo man zuerst hingucken soll! Schon seit einigen Tagen dürfen Sarah (29) und Dominic Harrison (29) Dubai ihr Zuhause nennen und so langsam scheint sich die Familie in ihrer neuen Heimat einzuleben. Bereits vor ihrem Umzug gewährten die YouTuber ihren Fans einen Blick in ihre neue Luxusbleibe – zu diesem Zeitpunkt war das Haus allerdings noch fast komplett leer. Das hat sich mittlerweile geändert und Sarah und Domi veröffentlichten nun weitere Aufnahmen ihres Hauses.

Auf ihrem YouTube-Kanal teilen die Auswanderer jetzt eine exklusive Roomtour – und die kleine Villa hat jede Menge zu bieten. Neben zwei Küchen verfügt das Haus tatsächlich auch gleich über zwei Wohnzimmer. Während der eine Raum zum geselligen Beisammensein einlädt, ist der zweite eher für gemütliche Filmabende angedacht. Außerdem gibt es im Erdgeschoss im Flur eine kleine Bar, ein geräumiges Esszimmer, die zwei Küchen und vieles mehr... "Wir sind hier aber noch lange nicht fertig, zu 60, 70 Prozent ist das Haus jetzt eingerichtet", stellt Sarah in dem Clip klar.

Zwar fehlen hier und da noch Möbel und ein paar Dekogegenstände, dennoch können sich die Räumlichkeiten schon jetzt sehen lassen. Vor allem Sarah und Domis Töchter scheinen im neuen Zuhause auf ihre Kosten zu kommen. Während sich Töchterchen Kyla über ein rosafarbenes Kinderzimmer freuen darf, trumpft Mias (3) Zimmer mit einem waschechten Prinzessinnenbett auf. Außerdem entpuppt sich der Garten der Harrisons als richtiges Paradies für Kids. Zum einen gibt es einen hauseigenen Pool und ein großes Trampolin, zum anderen ein kleines Spielhäuschen, in dem die dreijährige Mia nur zu gern die Zeit verbringt.

YouTube / Team Harrison Dominic und Mia Harrison in ihrem neuen Haus in Dubai

YouTube / Team Harrison Kyla Harrisons Zimmer in Dubai

YouTube / Team Harrison Sarah Harrison in Mias Zimmer in Dubai

YouTube / Team Harrison Sarah und Mia Harrison in ihrem Garten in Dubai

YouTube / Team Harrison Sarah und Mia Harrison in ihrem Garten in Dubai

