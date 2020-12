Darüber dürften sich die Fans von Lisha sicher freuen! Die Youtuberin gehörte in der diesjährigen Staffel von Das Sommerhaus der Stars zu den Kandidaten, die am meisten polarisierten. So wurde die Web-Bekanntheit unter andrem aufgrund ihres Verhaltens gegenüber Mitstreiterin Evanthia Benetatou (28) kritisiert. Die verbalen Entgleisungen der 33-Jährigen waren nicht nur ihren Konkurrenten in der Realityshow, sondern auch den Zuschauern negativ aufgefallen. Jetzt wollen Lisha und ihr Partner Lou daraus offenbar Gewinn schlagen!

Mit den Worten: "Wir haben auch zwei Sommerhaus-Lisha-Standard-Sprüche", leitete die Netz-Beauty die Präsentation ihrer neuen Merch-Artikel auf Instagram ein. Ihre aktuelle Kollektion würde ihren Fans nun auch die Chance geben, Kleidung zu erwerben, auf denen zwei für sie typische Aussagen stehen, erklärte Lisha sichtlich stolz. Auf zwei schwarzen T-Shirts, die die impulsive Berlinerin in die Kamera hält, stechen dabei zwei ihrer Sommerhaus-Ausraster in großen weißen Buchstaben ins Auge: "F*ck dich, ich bin Krebs" und "Juckt mich nicht!"

Die Auswahl dürfte Lisha angesichts ihres schier unendlichen Repertoires an Beleidigungen aber sicher nicht leicht gefallen sein. "'Juckt mich nicht' ist wirklich ein Spruch, den ich 8000 Mal am Tag sage", begründete sie in dem kurzen Clip allerdings zumindest eine ihrer Entscheidungen.

Anzeige

TVNOW Lou und Lisha im "Sommerhaus der Stars" 2020

Anzeige

Instagram / lishaandlou_the_originals YouTuberin Lisha

Anzeige

TVNOW Lisha im "Sommerhaus der Stars"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de