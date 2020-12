So hatten sich die frischgebackenen Eltern Yasin und Samira die Geburt ihres ersten Kindes garantiert nicht vorgestellt! Kurz vor Weihnachten erblickte der Sohnemann des Kuppelshow-Paares das Licht der Welt. Doch bei der Entbindung traten plötzlich Komplikationen auf, Samira musste sogar notoperiert werden. Von jetzt auf gleich ging alles plötzlich superschnell – so schnell, dass Yasin sogar ein wichtiger Moment genommen wurde.

In einer Fragerunde will ein Fan von dem einstigen Love Island-Kandidaten wissen, wie es war, sein Baby das erste Mal zu sehen. "Ihn das erste Mal zu sehen, war richtig schön. Das war ein unglaubliches Gefühl, aber ich war richtig sauer, weil ich die Nabelschnur nicht durchschneiden durfte", gibt Yasin in seiner Instagram-Story preis. Obwohl man seinen Sohnemann direkt mitgenommen habe, sei er überglücklich und dankbar dafür, dass alles am Ende doch so gut ausgegangen ist.

Außerdem spricht Yasin darüber, was ihm durch den Kopf ging, während seine Verlobte nach der Geburt im OP war. "Ich habe einfach nur gehofft und gebetet, dass Samira wieder zurückkommt und ich war so froh und kann es gar nicht beschreiben", erinnert er sich an die Situation im Krankenhaus zurück.

Anzeige

Instagram / samira.bne Yasin und Samira mit ihrem Sohn Malik-Kerim

Anzeige

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira, ehemalige "Love Island"-Kandidaten

Anzeige

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira, "Love Island"-Kandidaten 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de