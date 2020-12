Weihnachten haben Patrick und Antonia getrennt voneinander verbracht. Den Jahreswechsel wollen es sich der diesjährige Bauer sucht Frau-Landwirt und seine einstige Hofdame dafür umso schöner machen. Einen genauen Plan haben die Frischverliebten noch nicht, allerdings haben sie bereits eine Idee: Patrick und Antonia wollen Silvester möglicherweise mit einem anderen "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer feiern – mit Bäuerin Denise' Verschmähten und Ex-Love Island-Star Till Adam!

In einer aktuellen Instagram-Story lässt Antonia ihre Community an ihren Überlegungen hinsichtlich des 31. Dezembers teilhaben. "Mal gucken, was wir machen. Vielleicht verbringen wir Silvester bei Till in Kiel, besuchen den. Das planen wir jetzt die nächsten Tage spontan", plaudert die gelernte Kosmetikerin unbedacht vor sich hin – und erntet offenbar direkt Kritik für ihre Idee. Der Grund: Die offiziellen, bundesweiten Krisenmaßnahmen verbieten es, sich mit mehr als zwei Haushalten zu treffen.

Da Patrick und Antonia nicht zusammenwohnen, sollten sie ihren Abend daher besser in trauter Zweisamkeit verbringen. "Das wusste ich ehrlich nicht. Ich dachte, diese Lockerungen von Weihnachten gelten eben auch an Silvester. [...] Ich komme da echt langsam ein bisschen durcheinander", gesteht die 20-Jährige und beteuert, sich natürlich an die Regeln zu halten und mit gutem Beispiel voranzugehen. "Dann muss Patrick mich eben alleine ertragen", lautet ihr Fazit.

Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Patrick Romer und Antonia Hemmer

Anzeige

Instagram / tilladam23 Till Adam in Kiel, Dezember 2020

Anzeige

Fotograf Jonas Haid Antonia und Patrick, "Bauer sucht Frau"-Stars 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de