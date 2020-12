Dieser Anblick gibt Anlass zur Sorge! Fans lieben Halsey (26) für ihre authentische Art. Die "Him & I"-Interpretin möchte nicht perfekt wirken. Stattdessen legt sie Wert darauf zu zeigen, dass auch sie Fehler hat. So spricht sie immer wieder offen über ihre bipolare Störung. Nun ging die Musikerin mit einer anderen Krankheit an die Öffentlichkeit – sie hatte in der Vergangenheit offensichtlich Probleme mit ihrem Essverhalten. Im Netz teilte Halsey eine alte Aufnahme von sich, auf der sie erschreckend dünn ist.

Auch die Sängerin machte jetzt beim neuen Instagram-Trend mit und schrieb in ihre Story: "Fragt mich, ein Foto von... zu posten". Neben witzigen Aufnahmen, auf denen sie unter anderem mit pinken Haaren und kurzen Dreads zu sehen ist, postete die 26-Jährige auch ein ernstes Bild: sich selbst mit ihrem niedrigsten Körpergewicht. Auf der Aufnahme wirkt ihr Bauch eingefallen, die Hüftknochen stehen deutlich hervor und auch ihre Rippen sind zu sehen.

Wann das Foto entstanden ist, ist nicht bekannt. Halsey scheint jedoch zu wissen, dass sie zu diesem Zeitpunkt keinen gesunden Lebensstil hatte – und möchte das auch unbedingt ihrer Community vermitteln: Die US-Amerikanerin versah das Pic mit einer Triggerwarnung und bat Follower, die unter einer Essstörung leiden, sich Hilfe zu suchen.

Halsey im November 2020

Halsey

Halsey, Sängerin

