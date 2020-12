Seit über neun Jahren sind Zara (39) und Mike Tindall (42) nun mittlerweile ein verheiratetes Paar. Nach ihrer Hochzeit 2011 freuten sich die Eheleute über Familienzuwachs durch ihre Töchter Mia Grace (6) und Lena Elizabeth. Vor wenigen Wochen verkündeten die beiden glücklich, erneut Eltern zu werden. Als sie die fröhlichen News über ihr drittes Wunder bekannt gab, hatten die beiden sogar bereits zusammen einen Ultraschalltermin. Nun veröffentlichten Zara und Mike das erste gemeinsame Foto nach ihrer Verkündung.

Der ehemalige Sportler veröffentlichte auf seiner Instagram-Seite ein Bild mit seiner Frau, zu dem er schrieb: "Nicht der beste Weg, das Jahr 2021 mit einem Wettbewerb mit meiner besseren Hälfte zu starten – besonders mit einer Schwangeren – aber manchmal muss es für gute Zwecke getan werden." Auf dem Selfie tragen die beiden eine Maske von der Wohltätigkeitsorganisation "My Name'5 Doodie", die ein Heilmittel für die Motoneuron-Krankheit finden will. Während der ehemalige Rugby-Spieler eine blaue Maske mit der Aufschrift "Scottisch Exiles" trägt, hat seine Frau ein rotes Tuch mit dem Schriftzug "North & Mids" über Mund und Nase gezogen.

Könnte die blaue Maske des 42-Jährigen eventuell sogar ein Indiz für das Geschlecht des Babys sein? Im Podcast "The Good, the Bad & the Rugby" erklärte er Anfang Dezember: "Diesmal möchte ich einen Jungen, ich habe zwei Mädchen, ich möchte einen Jungen." Vielleicht wurde sein Wunsch erhört und Mike bekommt bald männliche Verstärkung in der Familie.

Instagram / mike_tindall12 Zara und Mike Tindall im Dezember 2020

Getty Images Mike und Zara Tindall auf ihrer Hochzeit in Edinburgh, Schottland

Getty Images Mike Tindall im Mai 2017

