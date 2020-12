Barack Obama (59) scheint ein großzügiger Gastgeber zu sein! Der ehemalige Präsident der USA musste vor einigen Jahren einen harten Schlag als Papa verkraften: Seine Tochter Malia (22) zog nicht nur für das Studium von zu Hause aus – sondern traf zudem ihren ersten richtigen Freund. Bereits seit 2017 soll die Studentin mit dem Briten Rory Farquharson zusammen sein. Und den durfte auch Barack jetzt intensiv kennenlernen: Rory zog wegen des Lockdowns zwischenzeitig bei den Obamas ein!

Das enthüllte der Ex-Präsident in einer neuen Folge des "The Bill Simmons Podcast": "Er steckte irgendwie fest, weil es ein Problem mit seinem Visum gab und er einen Job anstehen hatte – also haben wir ihn bei uns aufgenommen!" Und wie kam der Herr Papa mit dem Liebsten seiner Tochter klar? Auch das verriet Barack mit einem Schmunzeln: "Ich wollte ihn nicht mögen – aber er ist ein guter Junge. [...] Er ist ein britischer, wundervoller junger Mann!"

Doch der zweifache Mädchenpapa hatte an der gemeinsamen WG-Zeit dennoch etwas zu bemängeln: Rorys Essverhalten! "Es ist seltsam zu sehen, wie viel junge Männer zu sich nehmen. Meine Lebensmittelrechnung ist um satte 30 Prozent gestiegen!", scherzte Barack.

Instagram / michelleobama Michelle, Sasha, Barack und Malia Obama

Getty Images Barack Obama bei einem Event in Washington D.C. im Oktober 2016

Getty Images Barack Obama und seine Tochter Malia

