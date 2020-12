Na, was funkelt denn hier so verdächtig? Bei Bäuerin Denise geht momentan alles Schlag auf Schlag! Während sie sich zunächst gegen Bauer sucht Frau-Kandidat Nils Dwortzak entschieden hatte, sich nach den Dreharbeiten aber dann doch Hals über Kopf in ihn verliebte, verlieren die zwei keine Zeit. Seit Kurzem wohnen die Turteltauben sogar unter einem Dach. Doch wagen die beiden jetzt womöglich den nächsten Schritt? Wegen eines Fotos spekulieren die Fans, dass sich das Paar verlobt haben könnte.

Auf Instagram postet Nils einen Schnappschuss, der die Gerüchteküche gewaltig zum Brodeln bringt. Auf der Aufnahme funkeln an der Hand des Landwirts und seiner Freundin Ringe – und obwohl auch Nils einen trägt, vermutet die Community, dass sich das TV-Pärchen womöglich verlobt hat. "Ihr habt euch verlobt? Wow! Ihr seid so ein tolles Paar", "Euch alles Glück der Welt und sieht man da etwa zwei Verlobungsringe?" und "Falls ihr euch verlobt habt, herzlichen Glückwunsch", lauten drei der zahlreichen Kommentare. Auch der Hashtag #fürimmerandeinerseite könnte auf einen Antrag hindeuten – doch ob die zwei tatsächlich in den Hafen der Ehe schippern werden oder die Ringe nur ein Symbol ihrer Liebe sind, bleibt bislang offen.

Fest steht auf jeden Fall, dass sich Denise und Nils – wenn auch mit Umwegen – gesucht und gefunden haben. Denn erst wenige Stunden vor den Hochzeitsspekulationen widmete die Pferdewirtin ihrem Liebsten emotionale Zeilen. "Ich werde deine Liebe in Ehren halten, dein Herz schützen, dir den Rücken stärken und für dich da sein, wenn du es verlangst", schrieb sie zu einem gemeinsamen Bild.

Anzeige

Instagram / denise_munding31 Bäuerin Denise und ihr Freund Nils

Anzeige

TVNOW Nils und Denise, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2020

Anzeige

Instagram / denise_munding31 Bäuerin Denise mit ihrem Partner Nils

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de