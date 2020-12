Im Mai vergangenen Jahres verkündeten Die Lochis, ihre YouTube-Karriere an den Nagel zu hängen und verabschiedeten sich von ihren Fans. Statt Videos zu produzieren, arbeiteten Heiko (21) und Roman Lochmann (21) nach ihrem Rückzug aus der Öffentlichkeit an neuer Musik. In einem eigenen Studio bei sich zu Hause wollten sich die 21-Jährigen kreativ weiterentwickeln und neue Songs schreiben. Nach ihrer Offline-Zeit melden sich die Zwillinge nun mit neuem Namen und neuen Kreationen zurück.

Auf Instagram kündigten die Influencer an: "Am 15.01.21 kommt unsere erste Single! Wenn ihr Bock habt, checkt den Link in der Bio ab, dort könnt ihr euch „Siehst du Mich“ jetzt schon pre-saven & von Anfang an dabei sein!" Die Brüder nennen sich ab sofort "He/Ro", abgeleitet aus ihren Vornamen Heiko und Roman. In neuem Style und mit neuer Musik wollen die Sänger nun einen Neuanfang starten.

Doch auch in diesem Jahr sorgten Roman und Heiko bei ihren Fans für Begeisterung, denn der Kinofilm "Takeover – Voll vertauscht" feierte Premiere auf der Leinwand. In der Komödie schlüpfen die beiden Brüder in die Rollen von 18-jährigen Zwillingen, die beschließen, ihr Leben zu tauschen.

