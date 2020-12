Offenbar kann es Katie Price (42) nicht schnell genug gehen. Das ehemalige Boxenluder ist bis über beide Ohren in ihren Partner Carl Woods verliebt. Anscheinend gibt es für Katie keine Zweifel, dass der Autohändler der richtige Mann für sie ist – deshalb ist sie schon seit längerer Zeit wild entschlossen, dem Beau das Jawort zu geben. Am liebsten sollte die Verlobung zumindest schon vor Neujahr stattfinden!

Gegenüber The Sun verrät die TV-Bekanntheit, dass sie am liebsten noch dieses Jahr Nägel mit Köpfen machen würde. "Es wäre unglaublich, mit einem Baby auf dem Weg und einem Ring am Finger in das neue Jahr zu starten. Wir versuchen es bereits", gibt Katie preis. Offenbar ist die Familienplanung bei den Turteltauben voll im Gange – schließlich scheint Katie es ganz schön eilig zu haben. "Ich werde nicht jünger... Ich sehe zwar immer jünger aus, desto älter ich werde, aber ihr wisst, was ich meine", scherzt die Blondine.

Vermutlich wird die fünffache Mutter es auch kaum abwarten können, ihren Verlobungsring endlich zu Gesicht zu bekommen – schließlich hat sie diesbezüglich ganz klare Vorstellungen. "Vergiss nicht – der Verlobungsring verrät Leuten ganz genau, was für eine Art von Mann du bist", neckt sie ihren Liebsten. Er solle am besten sehr groß sein und glitzern.

Anzeige

MEGA Carl Woods und Katie Price

Anzeige

Getty Images Katie Price im Mai 2016 in London

Anzeige

Instagram / carljwoods Carl Woods und Katie Price

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de