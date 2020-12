Nun sind bei Katie Price (42) offensichtlich alle Heiratsbedenken verflogen! In Sachen Jawort waren bei dem ehemaligen Boxenluder bereits aller guten Dinge drei. Nach Peter Andre (47) und Alex Reid (45) schritt sie noch einmal 2013 mit Kieran Hayler (33) vor den Traualtar. Die letzte Ehe der Britin wurde gerade erst in diesem Jahr offiziell geschieden. Nun sei sich Katie bei ihrem aktuellen Partner Carl Woods aber endlich sicher: Der ehemalige UK-Love Island-Kandidat soll nicht nur der Vater ihres sechsten Kindes werden, sondern definitiv 2021 auch ihr vierter Ehemann!

Am vergangenen Dienstag hat die 42-Jährige eine neue Badebomben-Reihe herausgebracht. Bei der Vorstellung der Beautyprodukte schwärmte sie im Interview mit The Sun, dass die Heiratspläne fürs kommende Jahr schon sehr fix seien – auch wenn der 31-Jährige ihr noch keinen Antrag gemacht habe: "Wenn wir heiraten, dann nehme ich seinen Namen an. Katie Woods. Das habe ich noch nie gemacht", erklärte sie verliebt. Und auch der Markenname Price Woods sei bereits von den beiden angemeldet worden.

Was Carl von ihren Ex-Männern so frappierend unterscheidet? "Es ist so schön, mit einem Mann zusammen zu sein, der nicht berühmt werden will. Es gibt eine Menge Mister Prices da draußen, aber nur einen Mister Woods", zeigte sich die ehemalige Dschungelcamperin überzeugt. Vor wenigen Tagen hatte das noch ganz anders geklungen – ein Insider verriet gegenüber dem Heat-Magazin, dass Katie sich doch vor den finanziellen Konsequenzen einer vierten Scheidung fürchte. Offenbar konnte der Brite sie aber mittlerweile umstimmen.

Katie Price im Dezember 2020

Carl Woods und Katie Price auf Instagram

Carl Woods und Katie Price

