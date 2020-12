Ehrliche Worte von Farina Yari, auch bekannt unter ihrem Bloggernamen Novalanalove! Nachdem es einige ihrer Fans schon eine Zeit lang vermutet hatten, bestätigte die hübsche Influencerin vor rund zwei Wochen die Gerüchte und erklärte, dass sie tatsächlich ein paar Pfunde verloren habe. Bis heute zeigt die Waage minus 15 Kilogramm an und darauf ist die 28-Jährige auch mächtig stolz. Jetzt verriet Farina auf Nachfrage von Promiflash, was hinter ihrem Gewichtsverlust steckt!



“Tatsächlich hat es Anfang des Jahres bei mir einfach Klick gemacht. Ich wollte, bevor ich 30 bin oder spätestens mit 30, die beste Version von mir selbst sein. Denn ich möchte einen gesunden Körper haben, der gesunde Kinder zur Welt bringen kann und mich einfach rundum wohlfühlen", erklärte die Unternehmerin, die offenbar auch ihrem Kinderwunsch zuliebe jetzt auf ihre Ernährung achtet und Sport treibt. Einen richtigen Auslöser für ihren Sinneswandel habe es hingegen nicht gegeben. Alleine ihre von heute auf morgen veränderte Einstellung habe sie dazu bewogen, ihren Lebensstil zu verändern, gab Farina im Gespräch mit Promiflash offen zu.

Obwohl die gebürtige Kölnerin scheinbar schon an gemeinsame Kinder mit ihrem Ehemann Pouya Yari alias DJ Yeezy denkt, hat die Umsetzung für die Brünette offenbar noch etwas Zeit, wie sie bereits im Juli dieses Jahres verriet. Zu den Vermutungen ihrer Fans in der Vergangenheit, dass sie bereits in anderen Umständen sei, sagte Farina damals: "Leute, das ist nicht so und wird auch die nächsten Jahre nicht so sein!"

Anzeige

Instagram / novalanalove Farina Yari alias Novalanalove

Anzeige

Instagram / novalanalove Farina Yari alias Novalanalove

Anzeige

Instagram / novalanalove Farina Opoku alias Novalanalove mit ihrem Mann Pouya

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de