Wie sie es auch dreht und wendet: Jessica Paszka (30) scheint ihr schier perfektes Glück noch immer nicht ganz fassen zu können! Nicht nur, dass die ehemalige Bachelorette und ihr zunächst verschmähter Liebesanwärter Johannes Haller (32) nach Jahren nun doch zueinandergefunden haben: Die beiden erwarten sogar gemeinsamen Nachwuchs! An Heiligabend hat Johannes dem Ganzen dann die Krone aufgesetzt und um Jessis Hand angehalten – die seitdem gar nicht mehr von Wolke sieben herunterkommen will.

Fast täglich teilt die Influencerin ihren rund 740.000 Followern auf Instagram mit, wie unendlich happy sie die Entwicklungen der vergangenen Monate machen – und wie groß die Vorfreude auf die anstehende, wohl noch viel spannendere Zeit ist. Nachdem Jessica zuletzt bereits einige Fotos aus einem Pärchen-Shooting gepostet hatte, veröffentlicht sie nun ein dazugehöriges Behind-the-Scenes-Video und verdeutlicht erneut, dass sie gar nicht mehr aus dem Strahlen herauszukommen scheint. "Glücklicher als je zuvor", kommentiert die 30-Jährige den Clip.

Nur eines ist ihr in diesen Wochen ein winzig kleiner Dorn im Auge: "Meine Oberweite ist inzwischen so riesig geworden", verriet Jessi ihrer Community neulich in ihrer Insta-Story. Außerdem habe sie bereits zwölf Kilo zugenommen und fühle sich daher momentan nicht mehr ganz so sexy.

Anzeige

Instagram / johannes_haller Johannes Haller und Jessica Paszka in den Allgäuer Alpen

Anzeige

Instagram / johannes_haller Jessica Paszka und Johannes Haller

Anzeige

Instagram / johannes_haller Johannes Haller und Jessica Paszka im Dezember 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de