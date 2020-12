In Jessica Paszkas (30) Privatleben könnte es aktuell wirklich nicht besser laufen! Die einstige Bachelorette hatte ihre Fans in diesem Jahr mit einer erfreulichen Neuigkeit nach der anderen überrascht: Im Oktober hatte sie ihre Liebe zu Johannes Haller (32) öffentlich gemacht – und schon wenige Monate später dann ihre Schwangerschaft verkündet. An Weihnachten folgte dann der nächste Hammer: Die beiden haben sich verlobt. Jetzt schwärmte die hübsche Influencerin von ihrer Lebenslage: Jessi kann ihr Glück kaum fassen!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Jessica ein neues Schwangerschaftsfoto, auf dem sie ihren runden Babybauch in einem beigefarbenen All-over-Look zur Geltung bringt – und diesen Post nahm sie zum Anlass, einen Einblick in ihre Gefühlswelt zu geben. "Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, denke ich immer noch, ich träume", schwärmte die Ex-Bachelorette von ihrer aktuellen Situation. Zusätzlich setzte sie den Hashtag #thankful – zu deutsch "dankbar".

Auch Johannes dürfte von seinem Liebesglück überwältigt sein, immerhin hatte auch er in den vergangenen Tagen in aller Öffentlichkeit von seiner Liebsten geschwärmt. "Mit diesem 'Ja' hat sie mich zum glücklichsten Mann der Welt gemacht", hatte der Beau seine Verlobung auf der Fotoplattform bekannt gegeben. Jessi sei die perfekte Frau für den 32-Jährigen.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Influencerin

Instagram / johannes_haller Johannes Haller nach der Verlobung mit Jessi Paszka

