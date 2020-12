Da haben die Fans von Dijana Cvijetic (26) wohl einen Nerv getroffen! Die Love Island-Beauty machte vor wenigen Monaten beim Sat.1-Promiboxen die Liebe zu ihrem Kampf der Realitystars-Kollegen Marcellino Kremers offiziell. Seitdem zeigen sich die beiden total verliebt im Netz und geben viel zu ihrer Beziehung preis. Doch bei einem Thema war für Dijana nun Schluss: Sie hat die Fragen nach einer eventuellen Schwangerschaft satt.

"Bist du schwanger?" – das möchten in letzter Zeit wohl viele Follower von der Schweizerin wissen. In ihrer Instagram-Story machte sie ihrer neugierigen Community deshalb eine Ansage: "Ich finde das frech und rücksichtslos, so eine Frage zu stellen, weil es gibt auch Leute mit Reizdarm-Syndrom, bei denen sich der Bauch wie bei mir von einer Minute auf die andere verändern kann." In einem Moment sei er komplett flach und Minuten später sehe es aus, als sei sie im dritten Monat schwanger.

"Es gibt auch Leute, die wollen wirklich schwanger werden und es geht nicht – wie zum Beispiel wegen Endometriose oder so, was ich ja auch habe", erklärte sie weiter. Deshalb bittet sie ihre Fans, ihr diese Frage nicht mehr zu stellen. Falls sie ein Baby erwartet, würde sie es zum passenden Zeitpunkt verkünden.

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic und Marcellino Kremers

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic im September 2020

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic, Ex-Kandidatin bei "Kampf der Realitystars"

