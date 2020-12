Diese Frau soll wirklich schon über 50 sein? Salma Hayek wurde unter anderem durch ihre Darbietungen in Filmen wie "Desperado" oder "Irgendwann in Mexico" berühmt. Die Schauspielerin setzt sich allerdings auch gerne im Netz in Szene. Schon häufiger verzauberte sie ihre Community mit ziemlich heißen Schnappschüssen in knapper Kleidung. Jetzt überraschte Salma ihre Fans erneut mit zwei Fotos aus ihrem Urlaub in Mexiko, auf denen man sieht, dass die Zeit für die 54-Jährige offenbar stillsteht!

"Die letzten Tage im Jahr 2020. Nie war ich dankbarer für meine Gesundheit und die Nähe zur Natur", schrieb die US-Amerikanerin mexikanischer Herkunft unter ihren neusten Instagram-Post. Die Aufnahmen vor traumhafter Kulisse und in einem violetten Bikini, der ihre Kurven perfekt zur Geltung bringt, überzeugten offenbar auch die Follower der "Frida"-Darstellerin. "Sie sieht noch so jung aus", oder "Salma ist unglaublich! Sie sieht in ihren 50ern noch so aus, als wäre sie erst Anfang 20", lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare unter ihrem Social-Media-Beitrag.

Salma (54) ist aber nicht die einzige Hollywood-Dame, die mit ihrem knackigen Körper im Internet für Aufsehen sorgt. In der Vergangenheit geriet die Netzgemeinde auch immer wieder bei Pics, die Jennifer Lopez (51) teilte, ins Schwärmen. Für das Cover ihrer neuen Single "In the Morning" posierte die 51-Jährige zuletzt sogar komplett nackt.

Instagram / salmahayek Salma Hayek, TV-Bekanntheit

Instagram / salmahayek Salma Hayek im Dezember 2020 in Mexiko

Instagram/ Mert Alas, Marcus Piggott Jennifer Lopez' Single-Cover von "In The Morning"

