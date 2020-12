Ging nach Temptation Island V.I.P. etwa was zwischen Calvin Kleinen und Maria Bell? Der Aachener wollte seiner Freundin Roxy in der Kuppelshow seine Treue beweisen – dieses Vorhaben wurde allerdings nicht von Erfolg gekrönt. Vor allem bei den Single-Ladys Sanja und Maria wurde er schwach und setzte durch seine ausgiebigen Flirtereien seine Beziehung aufs Spiel: Calvin und Roxy trennten sich im Finale. Danach wurde der angehende Rapper mit Sanja erwischt. Nun taucht allerdings auch ein Kussfoto mit Maria auf. Was steckt dahinter?

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde wollte ein Fan von Maria wissen, ob sie mal etwas mit Calvin gehabt habe. Daraufhin teilte sie ein Bild, auf dem dieser sie auf den Arm nimmt und küsst. Näher ging sie darauf jedoch nicht ein. Nun spricht Calvin im Promiflash-Interview jedoch Klartext: "Wir hatten uns ein paarmal getroffen, da ging auch was, aber leider ist daraus nicht mehr geworden."

Auch mit Sanja hat es also nach "Temptation Island V.I.P." nicht für eine Partnerschaft gereicht. "Wir haben aber gemerkt, nach Temptation, dass es (auch) wegen der Entfernung schwierig wäre, eine Beziehung aufzubauen", erklärte Sanja gegenüber Promiflash. Sie hätten einander als Menschen jedoch sehr lieb gewonnen und würden sich nach wie vor gut verstehen.

Anzeige

Instagram / mariahbell1 Calvin Kleinen und Maria Bell

Anzeige

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen im Juli 2019 in Bulgarien

Anzeige

RTL Sanja Alena, Calvin Kleinen, Maria Bell, Lina Kottutz und Nadine, "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass zwischen Maria und Calvin nach der Show was lief? Ja, das habe ich schon erwartet. Nein, das überrascht mich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de