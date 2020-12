Hier musste offensichtlich noch einmal nachgebessert werden! Bei Jessica Paszka (30) und Johannes Haller (32) könnte es gerade wohl nicht besser laufen: Nachdem die beiden endlich zueinander gefunden hatten, verkündete das Paar erst vor Kurzem, dass Jessica schwanger ist. Und vor wenigen Tagen folgte das nächste Liebes-Highlight: Die Turteltauben haben sich verlobt. Doch dann der Schreck: Jessica passte der Verlobungsring nicht.

Wie Johannes jetzt in seiner Instagram-Story offenbarte, verfehlte er die Ringgröße seiner Zukünftigen wohl nur knapp: Deswegen musste nachgebessert werden. Nun konnte Jessica das Schmuckstück erneut anprobieren – und es passte. "Ihr glaubt nicht, was ich mir für einen Stress wegen der Ringgröße gemacht habe", sagte Johannes. Er habe immer wieder heimlich Ringe seiner Partnerin ausmessen lassen – anscheinend ohne großen Erfolg. Aber am Ende ist ja noch mal alles gut gegangen.

Das Hochzeitsdatum verriet das Paar aber noch nicht. Eine andere Sache plauderte der 32-Jährige allerdings schon aus: Jessica werde wohl Johannes' Namen annehmen. Aktuell genießt das Paar noch entspannte Tage im Schnee, bevor bald die stressige Zeit beginnt.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszkas Verlobungsring von Johannes Haller

Instagram / johannes_haller Johannes Haller und Jessica Paszka im Dezember 2020

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller

