Dieses Bild hat Seltenheitswert! Chrissy Teigen (35) lässt ihre Community an vielen intimen Momenten mit ihrer Familie teilhaben. Aufnahmen, die sowohl die TV-Beauty selbst, ihren Mann John Legend (42) als auch ihre beiden Kinder Luna (4) und Miles (2) zeigen, tauchen jedoch kaum in ihrem Feed auf. Umso mehr dürften sich daher nun ihre Follower über einen aktuellen Schnappschuss freuen, auf dem das Quartett in trauter Eintracht zu sehen ist.

Die vier lassen zum Jahresende die Seele in der Karibik baumeln. Schon seit einigen Tagen versorgt Chrissy ihre Fans mit privaten Augenblicken auf Instagram. Einer der Beiträge sorgt bei dem Model und seiner Web-Gemeinde gleichermaßen für Begeisterung: "Oh mein Gott, wir haben ein gemeinsames Foto", kommentiert die 35-Jährige den Post, auf dem sie Seite an Seite mit John, der vierjährigen Luna und deren zwei Jahre jüngerem Bruder Miles in die Kamera grinst.

Noch eine weitere Urlaubsimpression bescherte Chrissy jede Menge Likes: In einem Video ließ die zweifache Mama im Badeanzug die Hüften Kreisen und strahlte bis über beide Ohren. Wieso diese Szenen besonders bejubelt wurden? Chrissy erlitt vor wenigen Monaten eine Fehlgeburt und hatte sich seitdem nicht mehr so ausgelassen und bei bester Laune gezeigt.

Instagram / chrissyteigen John Legend und Chrissy Teigen in der Karibik im Dezember 2020

Instagram / chrissyteigen John Legend und Söhnchen Miles, Dezember 2020

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit Söhnchen Miles, Dezember 2020

