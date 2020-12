Harry Kane (27) und seine Frau Kate haben Besuch vom Klapperstorch bekommen! Anfang Juli gaben der Profifußballer und seine Liebste bekannt, dass ihre beiden Töchter Ivy Jane und Vivienne Jane ein kleines Geschwisterchen bekommen. Nur wenige Wochen später verkündeten die Briten dann auch das Geschlecht ihres Nachwuchses: Es soll ein Junge werden. Jetzt hat ihr Kleiner endlich das Licht der Welt erblickt!

Auf Instagram teilte Harry ein Foto von sich und seiner Liebsten, die ihren gemeinsamen Nachwuchs auf dem Arm trägt. "Unser hübscher Junge ist angekommen", schrieb der 27-Jährige in der Bildunterschrift – und verriet auch gleich den Namen des Drittgeborenen: Louis Harry Kane. Er kam am 29. Dezember zur Welt. "Ich könnte kaum stolzer auf meine Frau Kate sein. Es ist etwas ganz Besonderes, das Jahr so zu beenden", fasste der Tottenham-Hotspur-Kicker zusammen.

Die frischgebackenen Eltern dreier Kinder konnten sich sogar schon über einige Glückwünsche freuen. Neben zahlreichen Fans gratulierten ihnen auch Harrys Sportkollegen wie Jack Grealish, Tyron Mings oder Toby Alderweireld. Sogar die britische Nationalmannschaft hinterließ einen Kommentar unter dem Beitrag und schrieb: "Glückwunsch."

Getty Images Kate und Harry Kane, März 2018

Getty Images Harry und Kate Kane bei den Pride Of Britain Awards 2019

Instagram / katekanex Kate und Harry Kane im Juli 2020

