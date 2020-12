Pünktlich zu Silvester gibt es von Sarah (29) und Dominic Harrison (29) neue Aufnahmen! Vor wenigen Wochen startete für die beiden Webstars und ihre Töchter Mia Rose (3) und Kyla ein neues Kapitel: Die Familie wanderte mit Sack und Pack nach Dubai aus. Ihre zahlreichen Fans halten die Netz-Bekanntheiten aber weiterhin mit regelmäßigen Updates auf dem neuesten Stand. Jetzt teilte Sarah einen neuen Schnappschuss – und lässt damit das Jahr Revue passieren!

"Unser Highlight war definitiv die Geburt von Kyla", verriet Sarah kurz vorm Jahreswechsel via Instagram. Durch dieses besondere Erlebnis werden sie und ihre Liebsten die zurückliegenden Monate stets in guter Erinnerung behalten. Passend dazu veröffentlichte die Blondine eine Aufnahme aus ihrer neuen Wahlheimat in Dubai: Mit strahlenden Gesichtern posieren die vier Harrisons vor der Kamera.

"Wir wünschen euch jetzt schon einen tollen Start in das neue Jahr 2021", schrieb Sarah unter den süßen Beitrag und forderte ihre Follower auf, immer am Positiven festzuhalten. Bei den YouTubern könnte es aktuell jedenfalls kaum besser laufen – sie scheinen in ihrem neuen Zuhause bereits bestens angekommen zu sein.

Instagram / dominic.harrison.official Dominic und Sarah Harrison mit ihren Töchtern in Dubai

Instagram / sarah.harrison.official Sarah, Dominic und Mia Harrison, Dezember 2020

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, YouTuberin

