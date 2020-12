Da haben Sarah (29) und Dominic Harrison (29) nicht schlecht gestaunt! Vor knapp drei Monaten verkündeten die YouTuber, dass sie nach Dubai auswandern werden. Ein neues Zuhause hatten sie auch schnell gefunden: ein Haus mit ein paar luxuriösen Extras. Vor knapp drei Wochen haben sie ihr Heim nun mit ihren Töchtern Mia (3) und Kyla bezogen. Und obwohl sie sich die Immobilie zuvor natürlich angeschaut hatten, hielt diese jetzt noch eine Überraschung für das Paar bereit: eine XXL-Dachterrasse.

In einem YouTube-Video führten die beiden Influencer ihre Follower durch ihre Residenz. Als sie am Balkon ankamen, verrieten sie dann, dass sie offenbar einen großen Clou der Villa zuvor nicht entdeckt hatten. "Nicht einmal bei der Hausbesichtigung sind wir hier raus. [...] Aber wenn man hier rausgeht, dann sieht man hier eine Treppe", teaserte Domi an. Sarah stieg die Stufen hoch, und oben präsentierten sie dann die Dachterrasse. "Und wir wussten nichts davon beim Einzug. Das schwöre ich euch", lachte der Fitnesstrainer.

Außerdem gibt es oben sogar noch ein kleines Bad und einen Abstellraum – allerdings bedeutet das für die zwei noch zusätzliche Arbeit. "Ja, das müssen wir alles auf Vordermann bringen. Schau, da bei der Toilette fehlt alles", erklärte Sarah. Das ist den beiden aber offenbar egal. Sie würden schon planen, eine Lounge aufzustellen, um es sich richtig gemütlich zu machen.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihren Töchtern Mia Rose und Kyla

YouTube / Team Harrison Sarah und Dominic Harrisons Dachterrasse

Instagram / team.harrison.official Dominic, Sarah und Mia Rose Harrison

