Offene Worte von Heidi Klum (47)! In diesem Jahr feierte das Supermodel seinen 47. Geburtstag. Auf dem aktuellen Cover der deutschen Vogue bewies die Vierfach-Mama vor Kurzem aber, dass sie ihrer Teenager-Tochter Leni (16) in Sachen jugendlichem Aussehen in nichts nachsteht. Jetzt sprach die Germany's next Topmodel-Moderatorin darüber, wie sie sich in ihrer Freizeit für ihre Jobs als Model, Moderatorin und Jurorin fit hält!

Anders als es ihr Beruf als Laufstegschönheit vermuten lässt, verzichte Heidi auf harte Work-outs und strikte Diäten, wie sie im Gespräch mit der britischen Ausgabe der Women's Health erklärte. "Ich habe das Glück, einen Pool zu Hause zu haben. Als der Lockdown dann kam, habe ich damit begonnen, jeden Tag 20 Bahnen zu schwimmen. Das ist viel schonender für meine Gelenke als beispielsweise auf dem Laufband zu laufen", verriet sie Details ihrer täglichen Sportroutine. Dazu komme noch, dass sie gerne auf dem Trampolin in ihrem Garten springe und wegen ihrer vier Kinder, ihrer zwei Hunde und ihrer Katze, denen sie immer hinterherrennen müsse, ohnehin schon genug Bewegung habe, schilderte sie die Situation im Hause Klum.

Ohne die richtige Ernährung gehe es aber auch bei der Blondine nicht: "Ich habe in meinem Garten ein kleines Gemüsebeet angelegt", dessen Erträge sie in ihrer eigenen Küche verarbeite, berichtete Heidi stolz und verriet, dass sie es auch ihren Kindern zuliebe mache, damit sie sehen würden, was es bedeutet, gesund zu kochen.

Instagram / leniklum Leni Klum im Dezember 2020

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Supermodel

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihren Kids und Ehemann Tom Kaulitz

