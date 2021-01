Lucy Hellenbrecht (22) übt harte Kritik an Heidi Klums (47) Frisurenauswahl! Gemeinsam mit Jacky Wruck (22), Sarah Posch (21) und Co. hatte sich die hübsche Influencerin im Frühjahr 2020 durch die 15. Staffel der beliebten Castingshow Germany's next Topmodel gekämpft – und dabei natürlich auch am gefürchteten Umstyling teilgenommen. Modelmama Heidi hatte sich etwas ganz Besonderes für die 22-Jährige einfallen lassen. Doch rückblickend war Lucy ganz und gar nicht begeistert von ihrer GNTM-Frisur!

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde wollte ein Fan ein Foto von Lucys "schlimmster Frisur" sehen – und das ließ sich die hübsche Blondine nicht zweimal sagen: Sie teilte einen Schnappschuss aus ihrer Zeit nach dem GNTM-Umstyling in ihrer Story, auf dem sie am Set der Castingshow posiert. Auf dem Pic trägt sie eine hellblonde Langhaarfrisur mit fransigem Pony – und ab jetzt ist klar: Dieses Styling hat dem Social-Media-Sternchen offenbar so gar nicht zugesagt.

Doch damit nicht genug: Ein weiterer Nutzer bat das Model um ein Foto, auf dem es zwar "glücklich aussieht, aber eigentlich total down" ist. Auch auf diese Nachfrage reagierte Lucy mit einem Foto aus der GNTM-Staffel: Das Bild zeigt die 22-Jährige gemeinsam mit Heidi – und zwar in genau dem Moment, als sie ihre umgestylte Frisur zum ersten Mal im Spiegel betrachten durfte.

Anzeige

Instagram / lucy.gntm2020.official Lucy, GNTM-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / lucyhellenbrecht.official Lucy Hellenbrecht, Ex-GNTM-Kandidatin

Anzeige

Instagram / lucyhellenbrecht.official Ex-GNTM-Teilnehmerin Lucy Hellenbrecht im August 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de