Vanessa Mai (28) gibt zum neuen Jahr private Einblicke! Die Sängerin postet nicht nur häufig Schnappschüsse von sich im Netz, sondern teilt auch immer wieder Clips, in denen sie gemeinsam mit ihren Background-Tänzerinnen Choreografien aufführt. Obwohl sie sich somit fast täglich bei ihren Fans meldet, gibt die "Ja Nein Vielleicht"-Interpretin dabei nur sehr wenig Privates preis und zeigt sich nur selten mit ihrem Mann Andreas Ferber – pünktlich zum Jahresbeginn machte sie nun aber eine Ausnahme!

In der Silvesternacht veröffentlichte Vanessa einen Schwarz-weiß-Schnappschuss auf Instagram, über den sich ihre Fans ganz besonders freuen dürften: Darauf ist nämlich nicht nur sie selbst zu sehen, sondern auch Andreas – und ihr gemeinsamer Hund. Zusammen posiert das Trio im Wohnzimmer vor einem Weihnachtsbaum und will den Fans so wohl ein frohes neues Jahr wünschen: In einem Kommentar schrieb die Schlagersängerin schlicht und einfach "2021" und fügte ein Herzchen-Emoji hinzu.

Dass Vanessa ein Foto mit ihrem Mann geteilt hatte, ist inzwischen über sieben Monate her: Anfang Juni hatte die Brünette zu ihrem Hochzeitstag ein Foto ihrer standesamtlichen Trauung ins Netz gestellt. Dazu hatte sie ebenfalls nichts weiter als "06. Juni 2017", das Datum ihrer Eheschließung, geschrieben.

Anzeige

Getty Images Anelia Janeva, Vanessa Mai und Viviane Geppert, 2020

Anzeige

Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai und Andreas Ferber

Anzeige

Getty Images Vanessa Mai, Schlagerstar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de