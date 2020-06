Einfach nur süß! Vanessa Mai (28) schaffte ihren musikalischen Durchbruch, als sie 2012 als Sängerin für die Band Wolkenfrei gecastet wurde. Dadurch lernte sie auch ihren jetzigen Ehemann Andreas Ferber kennen. Für den Schlagerstar war es Liebe auf den ersten Blick, aber er ließ sie lange zappeln: Erst 2013 kamen die beiden zusammen – und vier Jahre später schritten sie gemeinsam vor den Traualtar. Anlässlich ihres dritten Hochzeitstages postete die 28-Jährige nun ein romantisches Throwback-Pic.

Mit einem abfotografierten Foto von ihrer standesamtlichen Trauung, das die Sängerin auf Instagram geteilt hat, gratulierte sie ihrem Göttergatten zum ledernen Jubiläum. Vanessa kommentierte das Bild lediglich mit dem Datum, an dem sie Andreas das Jawort gegeben hatte: 06. Juni 2017. Dahinter fügte sie noch ein rotes Herz-Emoji hinzu. Auf dem Schnappschuss ist die "Der Himmel reißt auf"-Interpretin in ihrem Brautkleid zu sehen, wie sie sich mit einem breiten Grinsen an ihren Schatz schmiegt.

Nur drei Tage nach ihrer Traumhochzeit war die Stimmgewalt damals auch im Finale von Let's Dance zu sehen: In der 10. Staffel des Tanzformats rutschte sie nur knapp am Sieg vorbei und landete am Ende auf dem zweiten Platz.

