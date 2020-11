An wen sollte dieser Titel auch gehen, wenn nicht an sie! Egal wo Herzogin Kate (38) auftaucht, das Erste, das unter die Lupe genommen wird, ist ihr Outfit. Die meisten Teile, die sie bei öffentlichen Auftritten trägt, sind in der Regel kurze Zeit später restlos ausverkauft. Für zahlreiche Fans ist die Herzogin die Fashion-Ikone schlechthin – und jetzt hat sie es sogar schwarz auf weiß: Kate gehört offiziell zu den zehn stylishsten Frauen Europas!

Die Modewebseite Farfetch veröffentlich jetzt ein Ranking mit den Frauen, die in puncto Fashion einfach nicht zu schlagen sind. Dabei schafft es tatsächlich nur eine Royal-Lady auf die Liste – und zwar sichert sich Herzogin Kate mit ihren gefeierten Outfits gleich mal den zweiten Platz. Nur eine prominente Dame ist laut des Onlineportals stylisher unterwegs. Modedesignerin Victoria Beckham (46) landet mit einem knappen Vorsprung an der Spitze. Überraschend kommt ihr Sieg jedoch nicht: Immerhin ist Vic schon seit Jahren erfolgreich im Fashion-Business tätig und hat sich mit ihrem eigenen Label ein beachtliches Modeimperium aufgebaut.

Hinter Kate belegt Chiara Ferragni (33) übrigens den dritten Platz, gefolgt von Olivia Palermo (34), Ellie Goulding (33), Alexa Chung (37), Jane Birkin, Anna Cleveland und Lizzie Hadfield. Tatsächlich darf sich auch eine deutsche Influencerin über eine Platzierung in der europaweiten Rangliste freuen. Bonnie Strange (34) bildet mit dem zehnten Platz zwar das Schlusslicht, doch bei dieser beeindruckenden Konkurrenz ist es wohl ein Kompliment, überhaupt mit aufgeführt zu werden.

