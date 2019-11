Hat Imelda Staunton (63) bald mehr Sympathien auf ihrer Seite? Die britische Schauspielerin ist vor allem für ihre fiese Rolle in der Verfilmung der Harry Potter-Kultbücher bekannt. Als Dolores Umbridge jagte sie den jungen Zauberschülern auf der Leinwand Angst und Schrecken ein. Doch bald könnte sich die Darstellerin von einer neuen Seite zeigen: Imelda soll in The Crown Queen Elizabeth II. (93) spielen.

Wie die Daily Mail jetzt berichtet, stehe jetzt schon fest, dass die erfolgreiche Netflix-Produktion nicht nur eine vierte, sondern auch eine fünfte und sechste Staffel bekommt. Aktuell können die zahlenden Zuschauer die dritte Runde des Dramas um die britischen Royals sehen. Darin spielt Oskarpreisträgerin Olivia Colman (45) die Monarchin in den späten 1960er Jahren. Ab Staffel fünf soll dann die 63-Jährige Imelda die Rolle der Queen übernehmen. Ganz fremd sind ihr aristrokratische Rollen nicht: Schließlich spielte sie bereits in Downtown Abbey eine royale Hofdame, die Lady Maud Bagshaw.

Aktuell sollen die Macher der Serie aber noch damit beschäftigt sein, die Story für die weiteren Episoden zusammenzubasteln. Eines steht aber jetzt schon fest: Es wird dramatisch. Der britischen Zeitung zufolge wird das persönliche Horror-Jahr der Queen in den Focus gerückt, das Jahr 1992. Damals trennten sich ihr Lieblingssohn Prinz Andrew (59) und ihre Tochter Prinzessin Anne (69) von ihren Ehepartnern und die Affäre von Prinz Charles (71) mit seiner langjährigen Geliebten und heutigen Ehegattin Camilla flog auf.

Getty Images Queen Elizabeth II. 2015 in Berlin

Anzeige

Getty Images Imelda Staunton auf der "Downton Abbey"-Premiere im Oktober 2019

Anzeige

Action Press / CapitalPictures/face to face Prinz Charles und Prinzessin Diana

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de