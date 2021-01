Für einen kurzen Augenblick waren sich Anne Wünsches (29) Fans ganz sicher: Die Influencerin muss wieder vergeben sein! Wie ihre Community darauf kam? Anne ist gerade im Spanienurlaub und einige hatten in ihrer Instagram-Story einen unbekannten Mann erspäht – der in einem Clip bei einem Spaziergang an der Promenade Fuerteventuras sogar die Hand ihrer Tochter hält. Doch was ist dran an den Spekulationen? Gegenüber Promiflash redet Anne Klartext!

"Wir haben hier im Urlaub den Animateur kennengelernt", erklärt die 29-Jährige auf Nachfrage von Promiflash. Er habe tagsüber am Pool und im Kids Club sowie abends in der Kinder-Disco für Unterhaltung gesorgt. "Wir haben uns sofort gut verstanden und er hat uns ein paar gute Orte und Restaurants empfohlen." Er kenne sich gut in der Gegend aus und habe ihnen auch eine Bootstour von Lanzarote auf die Nachbarinsel Fuerteventura vorgeschlagen.

Allerdings handle es sich nicht um einen festen Partner in ihrem Leben. "Nein, er ist nicht mein Freund. Ich bin noch immer Single", macht Anne klar. Dank seinem Insel-Knowhow habe sie den Reisespot einfach ganz neu kennengelernt. "Für Timmy, mich und die Kinder war es ein wirklich guter Urlaub", beteuert die 29-Jährige.

Instagram / anne_wuensche Ein Mann mit Anne Wünsches Töchtern in Dezember 2020

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Töchtern Juna und Miley

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Oktober 2020

