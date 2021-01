Amor meint es allem Anschein nach gut mit Anne Wünsche (29). Zwar musste die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin im vergangenen Jahr gleich zwei Trennungen verkraften, zum Jahreswechsel liegt jedoch offenbar bereits wieder Liebe in der Luft. Jedenfalls vermuten das ihre Fans, die in Annes aktuellen Videos im Netz einen unbekannten Mann erspäht haben wollen. Handelt es sich hier tatsächlich um einen neuen Freund?

Anne ist seit einigen Tagen im Spanienurlaub und lässt ihre Community auf Instagram fleißig daran teilhaben. Mit von der Partie: ihre zwei Töchter Miley und Juna sowie ihr bester Freund Tim. In ihrer Story taucht nun jedoch ein weiterer Reisebegleiter auf: Man sieht seine Hand sowohl am Freitagabend beim gemeinsamen Dinner als auch am Samstagvormittag bei einem Spaziergang an der Promenade. Dort hält er sogar die Hand ihrer Tochter Miley. Für Annes Follower ist daher klar: Dieser mysteriöse Travel-Buddy muss ihr Partner sein.

Dabei hatte sich Anne eigentlich vorgenommen, im neuen Jahr einfach mal alleine durchzustarten. Sie sei zwar ein Beziehungsmensch, aber sie wolle lernen, auch alleine glücklich zu sein. "Man muss sich einfach mal trauen – das muss ich mir auch nächstes Jahr vornehmen", teilte die 29-Jährige kürzlich ihre Neujahrsvorsätze mit.

Instagram / anne_wuensche Ein Mann mit Anne Wünsches Töchtern in Dezember 2020

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche (r.) mit ihren Kinder Juna und Miley Merten

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

