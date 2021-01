Töchterchen True (2) wird zu Khloé Kardashians Mini-Me! Seit 2018 ist der Keeping up with the Kardashians-Star stolze Mutter und könnte wohl kaum vernarrter in seine inzwischen zweijährige Maus sein: Die 36-Jährige beweist immerhin nicht nur regelmäßig mit Fotos und Videos, wie gerne sie Zeit mit True verbringt – sie steckte sie darüber hinaus zum Start ins neue Jahr auch in eine Kopie ihres eigenen Outfits!

Khloé gab via Instagram einen kleinen Einblick in ihre private Silvesterparty mit True: Das Mutter-Tochter-Gespann machte es sich gemütlich und feierte im Schlafzimmer in 2021 rein – das allerdings nicht im Pyjama, sondern ganz stilvoll: Sowohl Kim Kardashians Schwester als auch ihr kleiner Spross präsentierten sich in glitzernden Pailletttenkleidern. Im Gegensatz zu ihrer Tochter kombinierte Khloé den Look zusätzlich noch mit einem grauen Morgenmantel mit Plüschärmeln und gönnte sich einen Sekt.

"Frohes neues Jahr! Das ist die beste Party der ganzen Stadt! Eine Party für zwei", kommentierte sie den süßen Post. Offenbar feierte True somit nur mit ihrer Mutter und musste an Silvester auf ihren Vater Tristan Thompson (29) verzichten – der ließ es sich allerdings nicht nehmen, die Schnappschüsse seiner kleinen Familie mit zahlreichen Herzchen-Emojis zu kommentieren.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und True Thompson im Dezember 2020

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Töchterchen True, 2020

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

