Evanthia Benetatou (28) und ihr Chris haben schon genaue Vorstellungen, was ihre Hochzeit anbelangt. Nach nur wenigen Monaten Beziehung hatte der Spediteur am vergangenen Valentinstag um die Hand der ehemaligen Der Bachelor-Finalistin angehalten. Zu einer Trauung kam es bislang allerdings noch nicht. Dabei haben die zwei ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Kandidaten schon ganz konkrete Pläne: Sie wollen eine große Hochzeit mit mehreren Hundert Gästen veranstalten!

Im Promiflash-Interview erklärt Eva, dass die Hochzeit einer der schönsten Tage ihres Lebens werden soll, an dem sich alles so gestaltet, wie sie und Chris sich es erträumt haben. "Das bedeutet, dass 500 Gäste mit uns diesen Tag teilen sollen, griechische Hochzeit, am Strand à la 'My big fat Greek wedding'", verriet die Düsseldorferin. Wann genau die Feier stattfinden wird, ist aber noch ungewiss. Schließlich wünsche sich das Paar eine maskenfreie Veranstaltung und warte daher erst einmal ab, ob sich eine Hochzeit in der Dimension ohne das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes noch 2021 oder erst 2022 realisieren lasse.

Vielleicht haben die Influencerin mit griechischen Wurzeln und ihr Verlobter bis dahin auch schon ein Liebesnest in dem Mittelmeerstaat bezogen. Zumindest gab Eva im November preis, dass sie sich eine gemeinsame Zukunft mit Chris im Ausland vorstellen könne. "Ich möchte auf jeden Fall später irgendwann mit Chris nach Griechenland ziehen. Ich glaube, vielleicht sogar schneller, als man denkt", erzählte die 28-Jährige in ihrer Instagram-Story.

ActionPress Evanthia Benetatou im April 2020 in Hamburg

Instagram / evanthiabenetatou Chris Broy und Evanthia Benetatou, Oktober 2020

ActionPress Evanthia Benetatou, Reality-TV-Teilnehmerin

