Reality-TV-Star Evanthia Benetatou (28) plant ihre Zukunft nicht in Deutschland! Die 28-Jährige geriet in letzter Zeit vor allem mit ihrer Das Sommerhaus der Stars-Teilnahme in die Schlagzeilen. In der Sendung war sie mit ihrem Freund Chris Stenz zu sehen – und die beiden mussten ganz schön einstecken. Immer wieder kam es zu Streitigkeiten mit den anderen Kandidaten. War das zu viel für die Brünette? Auf Social Media erzählte sie jetzt, dass sie und Chris auswandern wollen.

"Ich möchte auf jeden Fall später irgendwann mit Chris nach Griechenland ziehen. Ich glaube, vielleicht sogar schneller, als man denkt", sagte Eva in ihrer Instagram-Story auf Nachfrage ihrer Fans. Sie und Chris würden schon genauere Zukunftspläne für ihre Zeit außerhalb Deutschlands schmieden. "Entweder Griechenland oder Abu Dhabi", fügte Eva hinzu und nannte damit eine zweites Ziel für das Auswanderprojekt. Endgültig scheint sich das Paar also noch nicht entschieden zu haben.

Auf Instagram machte Eva ihrem Partner im gleichen Zug noch eine Liebeserklärung. "Mit Chris zusammen zu sein fühlt sich wundervoll an. Er ist ein ganz toller Mann und ich bin dankbar, dass wir uns haben", sagte sie über ihren Schatz. Außerdem fühle sie sich bei ihm beschützt.

Instagram / chris_b.___ Eva Benetatou mit ihrem Freund Chris

Instagram / evanthiabenetatou Chris Stenz und Eva Benetatou

Instagram / evanthiabenetatou Chris und Eva im Griechenland-Urlaub, Januar 2020

