Hochzeitsupdate von Evanthia Benetatou (28) und ihrem Chris! Seit Februar ist die ehemalige Bachelor-Finalistin bereits verlobt. Ihr Partner hielt am Valentinstag ganz romantisch um ihre Hand an – live im TV. Auch nach ihrer turbulenten Das Sommerhaus der Stars-Zeit sind die beiden ein Paar und sogar verliebter denn je. Läuten nun bald endlich die Hochzeitsglocken? Chris stillte nun endlich die Neugier der Fans und verriet ein paar Hochzeitsdetails.

Bei einer Fragerunde in seiner Instagram-Story wollte ein User wissen, wann die beiden genau heiraten werden. "Wenn alles nach Plan läuft 2021", verriet Chris und spielte damit wohl auch auf die aktuelle Gesundheitslage an. Denn für das Paar steht jetzt schon fest: Sie wollen nicht in Deutschland heiraten – sondern in Griechenland, wie der Influencer ebenfalls glücklich ausplauderte.

Der gebürtige Kölner kann es schon jetzt sicher kaum abwarten, dass Eva endlich seine Frau wird. Denn ein anderer Follower wollte auch wissen, wie sehr er die 28-Jährige liebe. "Dafür gibt es keine Worte", zeigte Chris sich ganz sprachlos.

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Chris Broy und Evanthia Benetatou, Oktober 2020

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Chris Stenz und Eva Benetatou

Anzeige

Instagram / chris_b.___ Evanthia Benetatou und ihr Verlobter Chris

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de