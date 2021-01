Muss Herzogin Meghan (39) sich gefasst machen? Für die Royal-Dame war 2020 kein leichtes Jahr: Sie und Prinz Harry (36) hatten aufgrund des Megxits nicht nur viel Kritik einstecken müssen, sie musste darüber hinaus eine Fehlgeburt verkraften. Und auch das Jahr 2021 dürfte für die 39-Jährige nicht völlig unbeschwert starten: Ihre Halbschwester Samantha Grant bringt noch kommende Woche ein Enthüllungsbuch auf den Markt!

Wie The Sun berichtet, soll "The Diary of Princess Pushy's Sister Part 1" schon am kommenden Freitag in die US-Buchläden kommen. In dem 330 Seiten langen Buch soll Samantha "verborgene Wahrheiten über ihre Familie" verraten. Darin heißt es unter anderem, dass "Dinge nicht immer" so seien, wie sie scheinen würden und die "Wahrheit manchmal verrückter als die Fiktion" sei.

Dass Samantha in einem Buch über Meghan auspacken möchte, ist bereits seit Februar 2019 bekannt. Obwohl die beiden zu dem Zeitpunkt offenbar ohnehin kein gutes Verhältnis hatten, soll die Herzogin das Vorhaben ihrer Halbschwester extrem getroffen haben: "Sie weinte, als sie es herausfand", hatte ein Insider damals gegenüber Daily Mail erklärt.

Kevin Manning/MEGA Samantha Grant, Halbschwester von Herzogin Meghan

Getty Images; The Sun / MEGA Herzogin Meghan und Thomas Markle Sr.

WENN, Getty Images Samantha Grant und Herzogin Meghan

